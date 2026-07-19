Il centrodestra fra Delmastro e Borsellino

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Anche domenica scorsa, anniversario della strage di via D’Amelio, la premier Meloni ci ha ricordato che ha cominciato a fare politica per onorare la memoria del giudice Borsellino, che era ...