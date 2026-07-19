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Se i politici delegittimano i giudici
Si finisce per minare i nostri principi di civiltà
Paolo Mazzanti 23/07/2026
Se i politici delegittimano i giudici Meloni ha giudicato “sproporzionata” la pena di 14 anni e 9 mesi comminata al “gioielliere giustiziere” Roggero che ha inseguito e ucciso due rapinatori e ferito il terzo. ...
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