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Se i politici delegittimano i giudici

Si finisce per minare i nostri principi di civiltà

Paolo Mazzanti 23/07/2026

Se i politici delegittimano i giudici Se i politici delegittimano i giudici Meloni ha giudicato “sproporzionata” la pena di 14 anni e 9 mesi comminata al “gioielliere giustiziere” Roggero che ha inseguito e ucciso due rapinatori e ferito il terzo. ...
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