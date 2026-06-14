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Patrimoniale, perché sì - 1

Il 10% delle famiglie più ricche detiene il 60,6% della ricchezza netta

Andrea Boitani 15/06/2026

Patrimoniale, perché sì - 1 Patrimoniale, perché sì - 1 Questo è il primo di tre articoli per esaminare le ragioni a favore, quelle contrarie e un’ipotesi di bilanciamento tra il sì e il no sull’introduzione eventuale di una ...
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