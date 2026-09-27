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Campo largo, le divisioni tra elettori dem e pentastellati
Le differenze maggiori su politica internazionale ed energia
Nando Pagnoncelli 29/09/2026
Campo largo, le divisioni tra elettori dem e pentastellati Se tra i leader del centrosinistra la costruzione del Campo largo appare complessa, i dati mostrano che le differenze attraversano anche gli elettorati. Certo, stare all'opposizione ...
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