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Campo largo, le divisioni tra elettori dem e pentastellati

Le differenze maggiori su politica internazionale ed energia

Nando Pagnoncelli 29/09/2026

Campo largo, le divisioni tra elettori dem e pentastellati Campo largo, le divisioni tra elettori dem e pentastellati Se tra i leader del centrosinistra la costruzione del Campo largo appare complessa, i dati mostrano che le differenze attraversano anche gli elettorati. Certo, stare all'opposizione ...
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