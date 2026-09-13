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Kyiv, alleati, economia, futuro. Vincere si può. Meloni a tutto campo.

Claudio Cerasa, Il Foglio, 12 settembre 2026

Redazione InPiù 13/09/2026

Kyiv, alleati, economia, futuro. Vincere si può. Meloni a tutto campo. Kyiv, alleati, economia, futuro. Vincere si può. Meloni a tutto campo. Il futuro, il passato, il record, l’Ucraina, le paure, i desideri, le delusioni e poi Trump, l’AfD, l’Europa, Draghi, Conte, Schlein, e quella legge su cui lavorare insieme, ...
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