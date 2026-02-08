Sylvain Broyer - "La Bce non toccherà i tassi d'interesse almeno finché l'economia Ue è in rialzo"

La quinta pausa consecutiva sui tassi non è una scelta tattica, ma il riflesso di un'economia europea che «resta in buona salute». Ne è convinto, capo economista Emea di SeP Global Ratings intervistato dasulla, e secondo cui con tassi al 2% la politica monetaria della Bce «non è più restrittiva». In un contesto globale segnato da volatilità valutaria, concorrenza cinese e incertezze geopolitiche, sottolinea, «i mercati valutari stanno assorbendo gli shock», mentre l'inflazione di fondo e il mercato del lavoro restano i veri osservati speciali di Francoforte. Tatticismo per avere miglior visibilità globale futura? «Non credo affatto che si tratti di una pausa tattica. L'economia europea continua a sorprendere al rialzo, anche sul fronte del mercato del lavoro. Inoltre, la politica monetaria è ormai a un livello neutrale, se non leggermente accomodante, a seconda di dove si colloca il tasso neutrale. A mio giudizio, con tassi al 2% la Bce non è più restrittiva». I mercati prezzano una pausa prolungata e al massimo due tagli nel 2026. E un percorso coerente con i fondamentali dell'area euro? «Il mantenimento dei tassi al 2% è pienamente coerente con i fondamentali macroeconomici dell'area euro. In teoria, potremmo persino vedere un rialzo l'anno prossimo se lo scenario di crescita e di mercato del lavoro dovesse materializzarsi pienamente, ma è prematuro parlarne. La domanda non è surriscaldata. Le incertezze geopolitiche e commerciali potrebbero giustificare al massimo un taglio "assicurativo", ma solo se queste tensioni dovessero tradursi in un ornamento delle condizioni finanziarie. Al momento non è così: i mercati azionari e del credito restano molto resilienti. Finché la volatilità resta confinata e non si trasmette all'economia reale, non vedo motivi per un intervento sui tassi». Guardando alle nuove proiezioni macroeconomiche che verranno presentate a marzo, cosa si aspettano investitori e analisti? «Probabilmente assisteremo a ulteriori revisioni al rialzo della crescita, soprattutto per effetto del trascinamento ereditato dal 2025. Una crescita dell'1,5% lo scorso anno implica un carry-over più elevato per il 2026, a parità di dati. Inoltre, il piano di stimolo fiscale tedesco sta procedendo e iniziamo a vedere gli effetti degli ordini pubblici sull'economia, in un contesto di mercato del lavoro resiliente. Anche il boom dell'intelligenza artificiale sta sostenendo l'economia euro- pea in termini di occupazione, investimenti e commercio. In questo contesto, viene naturale chiedersi perché si dovrebbero abbassare i tassi di interesse».