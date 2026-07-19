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I fatti di Bologna e la convivenza democratica
La morte di Fakir e le reazioni politiche di destra e sinistra
Piero Ignazi 21/07/2026
I fatti di Bologna e la convivenza democratica “I can’t breath, non riesco a respirare” si lamentava George Floyd il 25 maggio del 2020 fino a che non ha smesso di dirlo, soffocato dal ginocchio di un agente -bianco – ...
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