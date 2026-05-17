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Ministro Nordio e il caso Garlasco
Il clamore mediatico rischia di compromettere la serenita' dei giudici
Luciano Panzani 18/05/2026
Ministro Nordio e il caso Garlasco Il 13 maggio a margine del convegno della Scuola Superiore della polizia penitenziaria “Piersanti Mattarella”, il Ministro della Giustizia Nordio ha commentato il caso Garlasco, ...
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