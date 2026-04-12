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Le minacce alla concorrenza
La Relazione dell'Antitrust e l'interventismo pubblico
Alberto Pera 15/04/2026
Le minacce alla concorrenza La Relazione Annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza, presentata ieri a Montecitorio, aveva un rilievo particolare: dopo sette anni scade infatti tra poche settimane il mandato ...
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