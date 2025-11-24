- Innocenzo Cipolletta
24/11/2025
- Redazione InPiù
13/11/2025Redazione InPiù
12/11/2025
- Le molte sfide delle regionali
- Contundente
- Contundente
- Se Salvini cerca di frenare Zaia
- La bufera sul Quirinale
- Contundente
- Se la Lega frena gli aiuti all'Ucraina
- Il doppio scontro delle regionali
- Contundente
- Contundente
- Sciopero, la CGIL sbaglia mira
- L'irritazione di Meloni per i maxi stipendi
- Contundente
- L'arresto di Almasri (in Libia) imbarazza il Governo
- Contundente
Regionali, vincono Schlein, Zaia e Fico
Meloni perde la sfida con la Lega in Veneto e cala al Sud
Paolo Mazzanti 25/11/2025
Regionali, vincono Schlein, Zaia e Fico Hanno vinto Schlein, Zaia e Fico mentre Meloni ha perso la sfida con la Lega in Veneto e ha perso il Sud. Le regionali hanno confermato le previsioni della vigilia: eletti presidenti Alberto ...
Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU'
Per proseguire nella lettura, inserisci username e password nell'apposita area ed esegui la procedura di login.
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Altre sull'argomento
Le molte sfide delle regionali
Domenica e lunedì si vota in Veneto, Puglia e Campania
Domenica e lunedì si vota in Veneto, Puglia e Campania
Altro parere
Salta che ti passa
Salta che ti passa
Vince l'astensione, è una patologia
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Agenda della settimana
Giovedì 27 scade 'ultimatum' Trump su piano di pace in Ucraina
Giovedì 27 scade 'ultimatum' Trump su piano di pace in Ucraina