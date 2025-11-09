Storie
Economia
Politica
Esteri
Versione stampabile Riduci dimensione testo Aumenta dimensione testo

Il doppio scontro delle regionali

I conflitti paralleli nel centrodestra e nel centrosinistra

Paolo Mazzanti 14/11/2025

Il doppio scontro delle regionali Il doppio scontro delle regionali C’è un doppio conflitto alle regionali di Veneto, Puglia e Campania per cui si voterà il 23-24 novembre. Ma non è tanto un conflitto fra centrodestra e centrosinistra, ...
Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU'


Per proseguire nella lettura, inserisci username e password nell'apposita area ed esegui la procedura di login.

Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.

Buona navigazione!

(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Altre sull'argomento
Contundente
Contundente
Impresentabili
Altro parere
Altro parere
Quel sistema che influenza le regionali
L' auto da fe' del viceministro
L' auto da fe' del viceministro
Scelti dal centrodestra i candidati di Veneto, Campania e Puglia
Altro parere
Altro parere
Les Cornus