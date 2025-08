Regionali, i partiti cercano la quadra sotto l'ombrellone

Doccia scozzese di Giuseppe Conte sul Pd: mantiene (per ora) l’appoggio a Matteo Ricci candidato inquisito del Pd alle regionali delle Marche dove si vota il 28-29 settembre, ma ribadisce la richiesta di dimissioni del sindaco di Milano Beppe Sala, anche lui inquisito (mentre il GIP conferma le richieste di arresto della Procura per sei dei 74 indagati nella maxi inchiesta sull’Urbanistica). Poi Conte tiene sospeso il giudizio su Giani, presidente Pd che si ricandida in Toscana, e su Decaro in Puglia. E conclude gelando il “campo largo”: col Pd solo intese territoriali e nessuna alleanza strategica. Brutto agosto per Elly Schlein.Nell’altro campo analoghi tormenti. A sorpresa si è’ dimesso il presidente della Calabria Occhiuto, indagato per corruzione. Ma ha detto che si ricandiderà se si voterà in autunno. Ma potrebbe anche ripensarci e ritirare le dimissioni se il centrodestra glielo chiederà. Intanto FdI e Fi hanno ribadito il “no” alla Lista Zaia in Veneto. E ora il governatore uscente (e non rientrante per il no al terzo mandato) deve decidere se presentare comunque la propria lista, che secondo lui vale il 40-45%, rompendo col centrodestra (come ha già fatto in passato da presidente della Provincia), oppure abbozzare e cercare una (difficile) collocazione ministeriale. Acque agitate anche in Toscana e Campania, tra ipotesi di candidati politici o civici. Si deciderà (forse) sotto Ferragosto.