Dopo Milano, le Marche: i guai del Pd

Dopo Milano, le Marche. Dopo l’avviso di garanzia al sindaco Sala, che ha deciso di non dimettersi, quello a Matteo Ricci, eurodeputato, candidato presidente delle Marche dove si votera’ il 28-29 settembre. E poi c’è l’inchiesta di Torino che coinvolge il deputato piddino Lais e due esponenti della giunta Lo Russo. E’ stato lo stesso Ricci ad annunciare di essere indagato per fatti risalenti a quando era sindaco di Pesaro (affidamenti da 600 mila euro senza gara a due Onlus per eventi cittadini) ai quali si e’ dichiarato del tutto estraneo. Però ora medita di lasciare la corsa elettorale.E questo complica il percorso del Pd e della Schlein verso le regionali d’autunno. Ricci, sostenuto da ben 19 liste, tra cui diverse civiche, era dato in vantaggio sul presidente uscente Acquaroli, fedelissimo della Meloni. E una vittoria nelle Marche sarebbe un successo per il centrosinistra. Ma ora tutto si complica: una cosa infatti e’ tenere al suo posto un sindaco indagato come Sala; altra cosa e’ presentare agli elettori un candidato sotto inchiesta. Per di più le inchieste complicano i rapporti col M5S perche’ ne sollecitano gli istinti giustizialisti. Un vero rompicapo per la povera Schlein.