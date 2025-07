Il no al terzo mandato riapre i giochi in Veneto

La delusione e forse la rabbia di Luca Zaia e Vincenzo De Luca per la bocciatura definitiva del terzo mandato potrebbe essere in minima parte mitigata dall’allungamento della legislatura regionale dal prossimo autunno alla primavera 2026. La scadenza in autunno, decisa 5 anni fa per il Covid, è problematica perché’ rischia di compromettere l’approvazione dei bilanci preventivi 2026, condannando le Regioni all’esercizio provvisorio. Lo slittamento delle regionali alla primavera, di cui si sta discutendo ma non tutti sono d’accordo, consentirebbe inoltre a Zaia di fare gli onori di casa alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, riguardo che non e’ stato concesso al presidente del Coni Giovanni Malagò sostituito ieri da Luciano Buonfiglio.Resta la spaccatura della maggioranza: il terzo mandato proposto per la quinta volta dalla Lega e’ stato bocciato senza pietà da Fi e anche da FdI che pure aveva mostrato disponibilità a discuterne. E ora si apre la lotta per la successione a Zaia. La Liga veneta e lo stesso Zaia, forte della sua lista personale che 5 anni fa ottenne il 46%, chiedono di indicare il candidato presidente ; Fi ha in Flavio Tosi, grande avversario di Zaia gia’ nella Lega, un tenace pretendente; ma FdI, che alle elezioni politiche ed europee e’ risultato largamente primo partito, pretende una grande Regione del Nord: se non otterrà il Veneto, pretenderà la Lombardia. E se Salvini, per proteggere la “sua” Lombardia, dovesse mollare il Veneto a FdI, come reagiranno Zaia e la Liga? Cosi’ il Veneto potrebbe ridiventare contendibile