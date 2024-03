La Todde incubo o speranza in Abruzzo

“L’unica donna sarda di cui ho timore è mia moglie” ha detto il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, fedelissimo della Meloni, per cercare di esorcizzare lo spettro della Todde che potrebbe materializzarsi nella sua Regione domenica prossima, soffiandogli la riconferma alla presidenza. Il suo avversario, il candidato del “campo larghissimo” (da Renzi a Fratoianni) Luciano D’Amico, gia’ rettore di Teramo, attende invece con ansia la Todde in Abruzzo nei prossimi giorni e forse indosserebbe pure una parrucca per somigliare alla neo Presidente sarda, pur di replicarne l’exploit che, nonostante l’assottigliarsi del vantaggio per lo spoglio delle ultime 22 sezioni, sembrerebbe acquisito anche a fronte di un eventuale riconteggio dei voti chiesto dal candidato di destra Truzzu.Sarà anche per questo che Giorgia Meloni ha annunciato la realizzazione della ferrovia veloce tra Roma e Pescara da 720 milioni. In effetti, è una necessità. L’aveva già annunciata Mario Draghi. Perché in un’Italia ricca di collegamenti tra nord e sud, manca un collegamento veloce tra Tirreno e Adriatico, che ‘attraversi’ la penisola. Ma annunciare la riconferma dei finanziamenti, che erano stati cancellati dal governo solo poche settimane fa per ritardi burocratici, sa tanto di “captatio benevolentiae” piuttosto interessata e strumentale. Ci cascheranno gli abruzzesi?