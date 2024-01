Le privatizzazioni della destra

Le ôprivatizzazioniö della destra

Ha suscitato un certo clamore e ha suscitato diverse reazioni negative l’annuncio che il governo intende cedere il proprio 4% dell’Eni per circa 2 miliardi. Eppure è un notizia scontata. Nella Nadef il governo si è impegnato a realizzare privatizzazioni per 20 miliardi in tre anni, per tentare di non far aumentare il debito pubblico. Per ora è stato ceduto il 20% circa di Mps per meno di un miliardo. Ne mancano più di 19 senza tener conto dei soldi che lo Stato dovrà sborsare per la rete TIM e per l’ex Ilva. Quindi la cessione di una quota Eni è pressochè obbligata. Così come saranno obbligate nuove cessioni di azioni Mps, Poste (già quotata) e del gruppo Ferrovie dello Stato-Trenitalia-Anas (che andra’ quotato in Borsa, il che richiederà un certo tempo).Il problema è un altro. La premier Meloni nella conferenza stampa di inizio anno ha detto chiaramente che verranno cedute solo quote di minoranza delle aziende pubbliche o parapubbliche, perche’ il controllo (e quindi la scelta dei manager) dovrà restare allo Stato, cioe’ al governo, come accadrà all’Eni anche dopo l’eventuale cessione del 4% del Tesoro, visto che la quota di controllo del 26% e’ di Cdp, a sua volta controllata dal Tesoro. Ma allora non si tratta di privatizzazioni, ma semmai di “statalizzazione di quote di risparmio internazionale e/o nazionale”. E questo conferma la natura profondamente statalista e non certo liberale (con buona pace di Tajani) della destra che ci governa.