Il caso Giletti e la foto fantasma

Non c’è dubbio: il 2023 è l’anno dei gialli. Non bastava quella dell’orsa assassina nel Trentino. Nè quella della scomparsa di Artem Uss, uomo d’affari russo fermato a Malpensa il 17 ottobre 2022 con richiesta di estradizione degli Usa, che era ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico e se n’e’ tornato in Russia indisturbato (con crisi politico-diplomatica con Washington). Ed è anche l’estate della crisi di Massimo Giletti, della scomparsa de ‘Non è l’Arena’ che per trasparenza sarà spiegata domenica sera (collocazione tradizionale di Giletti) in una trasmissione su La7, proprio da Enrico Mentana per massima trasparenza. All’origine della decisione dello stop a Giletti da parte dell’editore Urbano Cairo, un Berlusconi in miniatura, proprietario del Torino calcio, del Corriere della sera e dell’emittente “la 7” pare esserci un’ oscura vicenda. Una foto (sia ben chiaro, ghiotta se vera) proposta al conduttore da un mezzo mafioso amico dei fratelli Graviano, Salvatore Baiardo, che ritrarrebbe Berlusconi insieme all'ex generale dei carabinieri Delfino e al boss Giuseppe Graviano.Il condizionale è d'obbligo perché di quello scatto non è mai stata trovata traccia dagli inquirenti di Firenze che indagano sull'episodio. Giletti ha raccontato al procuratore Luca Tescaroli, «di aver visto quella foto da lontano, di non averla potuta tenere in mano e di aver riconosciuto solo Berlusconi e il discusso generale dei carabinieri Delfino, perché non avevo un'immagine in mente di Graviano». Mentana precisa che «Giletti non informò di tutto questo retroscena l'editore Cairo né della foto fantasma, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. Ed è nelle prerogative di un editore sospendere un programma». Che la storia della foto – con tutto quello che poteva comportare anche per Berlusconi, a partire da Marcello Dell'Utri, è comunque intrigante. E Giletti, ai suoi collaboratori diceva (lo riferisce una delle migliori testate italiane come ‘La Stampa’) aveva infatti insinuato: «Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati».Ma Cairo ha smentito ogni censura: «Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia, sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare”. Mentana ha così deciso di fare luce sull'intera vicenda e certamente preparerà la trasmissione leggendo accuratamente le carte dell'inchiesta di Firenze. E’ anche possibile la presenza di Giletti. «Massimo è ancora sotto contratto – conclude Mentana – e allora per domenica stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia». La presunta fotografia offerta da Baiardo resta comunque un giallo, non solo perché potrebbe essere un fotomontaggio e perché l'ex gelataio condannato per aver aiutato la latitanza dei Graviano ora nega di averla mai posseduta. Ma anche per il sospetto di un ricatto dietro la sua ossessione nel sottoporla all'attenzione dei media. Prima ancora di mostrarla a Giletti, infatti, Baiardo cercò di piazzare la fotografia alla trasmissione di Rai 3 Report. Il 2023 e’ solo all’inizio: quanti altri gialli ci sottoporrà?