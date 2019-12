Roma discarica a cielo aperto

Rifiuti accumulati davanti ai cassonetti

Finalmente la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso ed ha trovato la discarica per l'immondizia come le chiedeva la Regione Lazio. La soluzione è l’uovo di Colombo: l'immondizia ("monnezza" a Roma) resti dov'è e Roma diventi un'immensa discarica a cielo aperto. L'Ama (sedicente azienda per la raccolta dei rifiuti) non raccoglie più i rifiuti che giacciono accanto ai ricolmi cassonetti e Roma si sta trasformando in una vera e propria discarica, che non riesce a digerire i propri rifiuti. Resisteranno i romani fino al 2022, quando potranno cambiare l'amministrazione? O fosse questa è una sottile strategia per arrivare a quella data senza più un romano?