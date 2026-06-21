Inutili trionfalismi sull'intesa Usa-Iran

Il nostro non è un mondo al contrario, ma un mondo di pazzi. Trump esalta l’accordo con l’Iran come fosse una vittoria e l’Iran sostiene di aver vinto questa guerra. Ma quale vittoria? Dopo una guerra che ha prodotto morti innocenti (le bambine iraniane della scuola distrutta all’inizio dei bombardamenti americani, tra le altre morti), distruzioni di infrastrutture civili; che ha portato il prezzo del petrolio a livelli elevati; che ha sconvolto i trasporti internazionali e che è costata a tutti miliardi di dollari, nessuno dei partecipanti a questa follia ha ottenuto nulla e tutti ci hanno perso.I volenterosi si fanno arzilli per andare a sminare lo stretto di Hormuz, a costi nostri, e ci si prepara a 60 giorni di negoziati tra USA e Iran per cercare di ritornare prossimi a dove eravamo prima della guerra. Le guerre sono, non solo dannose, ma anche inutili perché non producono mai un vincitore ma sempre dei perdenti.