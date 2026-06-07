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Riviste le previsioni economiche

Ribasso per l'Area euro, rialzo per l'Italia

Sergio De Nardis 08/06/2026

Riviste le previsioni economiche Riviste le previsioni economiche A 10 giorni dalla diffusione, le previsioni primaverili della Commissione europea sarebbero già da ridefinire. Ricordiamo che le Spring Forecast sul 2026 stimavano il Pil in crescita dello ...
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