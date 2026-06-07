- Redazione InPiù
29/05/2026Redazione InPiù
28/05/2026
- Redazione InPiù
26/05/2026
- La Ue apre sul caro energia
- L'Italia repubblicana
- Se e come regolare l'intelligenza artificiale
- Caro energia e gioco delle tre carte
- Fed e Bce tra inflazione e rischi di recessione
- Tra Meloni e Orsini una sintonia fondata sull'alibi Europa
- Il bilancio (deludente) di Transizione 4.0
- Stellantis e la svolta di Filosa
- Gli equivoci sulla produttivita'
- Meloni tra accise e difesa
- Crisi energetica e ritardi nelle rinnovabili
- Le complicazioni dell'iperammortamento
- Verso una legge di bilancio elettorale?
- Giorgia Meloni e le tasse
- Che cosa succede in Generali
Riviste le previsioni economiche
Ribasso per l'Area euro, rialzo per l'Italia
Sergio De Nardis 08/06/2026
Riviste le previsioni economiche A 10 giorni dalla diffusione, le previsioni primaverili della Commissione europea sarebbero già da ridefinire. Ricordiamo che le Spring Forecast sul 2026 stimavano il Pil in crescita dello ...
Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU'
Per proseguire nella lettura, inserisci username e password nell'apposita area ed esegui la procedura di login.
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Altre sull'argomento
La Cina e i rischi di protezionismo Ue
Dovremmo invece approfittare delle tecnologie verdi di Pechino
Dovremmo invece approfittare delle tecnologie verdi di Pechino
L'Italia repubblicana
80 anni e po' li dimostra
80 anni e po' li dimostra
L'Europa vuole trattare con Putin?
La pace in Ucraina richiede il coinvolgimento della Ue
La pace in Ucraina richiede il coinvolgimento della Ue
Caro energia e gioco delle tre carte
Secondo Fitto (Ue) possiamo usare i fondi di coesione, che sono delle ...
Secondo Fitto (Ue) possiamo usare i fondi di coesione, che sono delle ...