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Regole europee, problemi italiani e crisi energetica

La richiesta di sospensione del Patto di stabilità

Andrea Boitani 29/04/2026

Regole europee, problemi italiani e crisi energetica Regole europee, problemi italiani e crisi energetica La richiesta di sospensione del nuovo Patto di stabilità europeo entrato in vigore nel 2024 (di cui non sono stato un sostenitore) mi sembra malamente motivata. Diciamo subito che la ...
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