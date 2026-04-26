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Regole europee, problemi italiani e crisi energetica
La richiesta di sospensione del Patto di stabilità
Andrea Boitani 29/04/2026
Regole europee, problemi italiani e crisi energetica La richiesta di sospensione del nuovo Patto di stabilità europeo entrato in vigore nel 2024 (di cui non sono stato un sostenitore) mi sembra malamente motivata. Diciamo subito che la ...
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