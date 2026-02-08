- Redazione InPiù
04/02/2026Redazione InPiù
03/02/2026
- Redazione InPiù
30/01/2026
- Il Pil spiega la felicità?
- Bollette, non serve un nuovo decreto ma una vera riforma
- Dove possono arrivare oro e argento
- Il dollaro sul vulcano
- Migliora la congiuntura
- Le piccole imprese sposano l'intelligenza artificiale
- L'euro digitale incentiverà l'evasione?
- Il prezzo delle Autorità
- I dazi, autogol per gli Usa
- Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa
- Il mostro della politica agricola Ue
- La risposta Ue ai dazi di Trump
- Il Mercosur e gli agricoltori
- Se la tracotanza di Trump unisce l'Europa
- Nuovo annuncio di un Piano casa
Produzione industriale in altalena
La riduzione di dicembre non pregiudica la crescita del trimestre
Sergio De Nardis 12/02/2026
Produzione industriale in altalena Nonostante il calo di dicembre (-0,4%), la produzione industriale è tornata a crescere nel IV trimestre 2025 (+0,9% sui precedenti 3 mesi). E’ un’informazione in linea con la ...
Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU'
Per proseguire nella lettura, inserisci username e password nell'apposita area ed esegui la procedura di login.
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Altre sull'argomento
Il Pil spiega la felicità?
L'"Happiness Report" si propone di dimostrare che tante altre cose ...
L'"Happiness Report" si propone di dimostrare che tante altre cose ...
Quanti equivoci (e falsi problemi) sui csm separati
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Migliora la congiuntura
Il Pil 2025 in crescita dello 0,7%
Il Pil 2025 in crescita dello 0,7%
Agenda della settimana
Martedì 27 si celebra il Giorno della Memoria
Martedì 27 si celebra il Giorno della Memoria