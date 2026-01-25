- Redazione InPiù
07/12/2025
- Redazione InPiù
15/01/2026Redazione InPiù
14/01/2026
Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa
Con tanti saluti alla libertà dei mercati
Innocenzo Cipolletta 23/01/2026
Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa Trump è inesauribile come fonte di sciocchezze e protervia. Ora ha deciso che farà ritorsioni a quei paesi che vendessero i titoli di Stato americani. Ma più che i paesi sono le banche e le istituzioni finanziarie oltre che i privati cittadini quelli che tenderanno a venderli, se lo riterranno opportuno.
Quindi, secondo lui, gli Stati nazionali dovrebbero impedire a soggetti privati di disporre a loro piacimento dei loro risparmi? E questa sarebbe libertà? Non ci sarà mai fine alle sue corbellerie alle quali ormai bisogna rispondere a brutto muso.
