Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa

Trump è inesauribile come fonte di sciocchezze e protervia. Ora ha deciso che farà ritorsioni a quei paesi che vendessero i titoli di Stato americani. Ma più che i paesi sono le banche e le istituzioni finanziarie oltre che i privati cittadini quelli che tenderanno a venderli, se lo riterranno opportuno.Quindi, secondo lui, gli Stati nazionali dovrebbero impedire a soggetti privati di disporre a loro piacimento dei loro risparmi? E questa sarebbe libertà? Non ci sarà mai fine alle sue corbellerie alle quali ormai bisogna rispondere a brutto muso.