Storie
Economia
Politica
Esteri
Versione stampabile Riduci dimensione testo Aumenta dimensione testo

Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa

Con tanti saluti alla libertà dei mercati

Innocenzo Cipolletta 23/01/2026

Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa Trump minaccia chi vende i titoli di Stato Usa Trump è inesauribile come fonte di sciocchezze e protervia. Ora ha deciso che farà ritorsioni a quei paesi che vendessero i titoli di Stato americani. Ma più che i paesi sono le banche e le istituzioni finanziarie oltre che i privati cittadini quelli che tenderanno a venderli, se lo riterranno opportuno.
 
Quindi, secondo lui, gli Stati nazionali dovrebbero impedire a soggetti privati di disporre a loro piacimento dei loro risparmi? E questa sarebbe libertà? Non ci sarà mai fine alle sue corbellerie alle quali ormai bisogna rispondere a brutto muso.
 
 
Altre sull'argomento
Ue, tornare ai Rapporti Letta e Draghi
Ue, tornare ai Rapporti Letta e Draghi
Per rafforzare l'Europa nel caos trumpiano
Perché non possiamo aderire al Board of Peace
Perché non possiamo aderire al Board of Peace
La supremazia di Trump contraria alla nostra Costituzione
Trump tra Groenlandia e Board of Peace
Trump tra Groenlandia e Board of Peace
Trump ha detto a Davos che non userà la forza nell'Artico e vuole ...
Gli attori silenziosi dello scontro Trump-Ue
Gli attori silenziosi dello scontro Trump-Ue
Che dicono Congresso e Corte Suprema Usa?
Pubblica un commento
Per inserire un nuovo commento: Scrivi il commento e premi sul pulsante "INVIA".
Dopo l'approvazione, il messaggio sarà reso visibile all'interno del sito.