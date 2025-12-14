- Redazione InPiù
11/12/2025Redazione InPiù
10/12/2025
- Redazione InPiù
05/12/2025Redazione InPiù
04/12/2025
- Comunità energetiche, il governo sbaglia i conti
- Pensioni, è tornata la Fornero
- La vittoria di Pirro dei costruttori di auto
- Lieve miglioramento della congiuntura
- Legge di bilancio da rifare
- Come combattere la stagnazione
- Standard di sostenibilità semplificati
- Contundente
- I dazi abbaiano ma (per ora) non mordono
- Fed e Bce alla sfida tassi
- La bolla energetica dell'Intelligenza artificiale
- Gli italiani risparmiano di meno
- La manovra a rischio esercizio provvisorio
- Produttività stagnante: guardiamo anche alla domanda
- Deficit al 3%: traguardo importante, ma è presto per cantar vittoria
Piccole convulsioni pensionistiche
senza strategie per l'invecchiamento della popolazione
Giuseppe Roma 19/12/2025
Piccole convulsioni pensionistiche Il maxi-emendamento non basta più a chiudere i giochi sulla legge di Bilancio 2026, le pensioni costringono il governo allo stralcio, in vista del rush finale. Già ...
Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU'
Per proseguire nella lettura, inserisci username e password nell'apposita area ed esegui la procedura di login.
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Non sei ancora abbonato ai servizi avanzati di Inpiù? Abbonati ora!
Oppure, salva questa pagina nei preferiti o nell'elenco lettura: l'articolo che stai leggendo apparirà 'in chiaro' dalla mezzanotte di oggi.
Buona navigazione!
(Se sei già abbonato a Inpiù e riscontri problemi tecnici nella procedura di login, contatta l'assistenza tecnica)
Altre sull'argomento
Pensioni, è tornata la Fornero
Nei nuovi emendamenti giro di vite alla previdenza
Nei nuovi emendamenti giro di vite alla previdenza
Così l'Asia tradisce i suoi figli
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Lo chiamavano ceto medio
ma oggi è difficile da definire
ma oggi è difficile da definire
Sulla nuova Transizione 5.0 la sindrome del Superbonus
Si stanziano le risorse ma si complicano le procedure per accedervi
Si stanziano le risorse ma si complicano le procedure per accedervi